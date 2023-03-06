До 1 мая в Павлоградском районе Омской области действует карантин из-за бешества собаки

В селе Логиновка Павлоградского района Омской области выявили бешенство. На этот раз носителем смертельно опасной инфекции стала собака. В связи с установленным бешенством указом губернатора региона 6 марта 2023 года на территории эпизоотического очага и неблагополучного пункта был введен карантин. Предварительный срок окончания мер - 1 мая 2023 года.

Ограничительные мероприятия, в частности, предполагают запрет на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, снятие шкур с трупов и другие запреты.

С начала года в Омской области бешенство регистрировали в Калачинском, Муромцевском, Таврическом, Марьяновском и Омском районах. Бешенство может передаваться человеку. Инфекция характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, агрессивностью, параличами и летальным исходом.

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