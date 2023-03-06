В Омске временно разрешат поворот с улицы Масленникова на проспект Карла Марка

Фото: департамент транспорта города Омска

Поворот с улицы Масленникова на проспект Карла Марка временно разрешит департамент транспорта. Изменения начнут действовать с 10 марта.

- Светофор, установленный на данном перекрестке, будет оснащен дополнительной секцией, разрешающий выполнение поворота направо с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса одновременно со встречным транспортом, поворачивающим налево с Ленинградской площади. При этом ширина проезжей части, и число полос позволяет исключить конфликты транспортных потоков, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Что касается направления от железнодорожного моста в Нефтяники, там движение в районе пересечения с Ленинградской площадью будет осуществляться: по трем полосам в прямом направлении центра города и по одной полосе для выполнения левого поворота на Ленинградскую площадь.

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