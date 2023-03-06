Омские речники готовятся к приближающейся навигации

Фото: «Омский теплоход» во Вконтакте

К приближающейся навигации готовятся омские речники. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В предстоящем сезоне планируется три направления движения водного транспорта. Так, с с 3 мая по 15 октября четыре дня в неделю будет курсировать маршрут «Центр — Зеленый берег».

Работать также будет межмуниципальный маршрут «Омск — Большеречье». Он стартует со 2 мая и продолжит выполнять рейсы до 27 сентября.

Также уплыть омичи смогут по маршруту «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы». Он будет ходить в период с 1 мая по 31 октября ежедневно.

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