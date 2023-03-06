Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омский минтранс начал подготовку судов к навигационному сезону. В ведомстве планируют, что в этом году омичи смогут передвигаться внутренним водным транспортом по трем направлениям.

С 3 мая по 15 октября 2023 года запустят маршрут «Центр — Зеленый берег», пассажиры смогут им воспользоваться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление с остановки «Центр» планируется в 08:10 и в 15:00, а с остановки «Зеленый берег» в 11:10 и в 18:00.

Другой межмуниципальный маршрут водного транспорта «Омск — Большеречье» будет курсировать со 2 мая по 27 сентября по вторникам, субботам, средам и воскресеньям. Отправляться из Омска он будет в 7:50, а из Большеречья — в 8:00.

Наконец, последний маршрут «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» будет ходить в период с 1 мая по 31 октября ежедневно. Сейчас государственные контракты на выполнение пассажирских перевозок подписаны с ИП Сандулов и ГП Омской области «Тевризское ДРСУ». Услуги - социально значимые, поэтому субсидируются из регионального бюджета.

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