В нескольких омских домах все еще нет воды из-за случившихся порывов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске на выходных снова происходили порывы водопроводных труб, отметили в «ОмскВодоканале». 4 марта, например, в городе были зафиксированы сразу несколько коммунальных аварий. Аварийные бригады принялись устранять коммунальные неурядицы сразу по девяти адресам. В результате к утру понедельника удалось ликвидировать только четыре аварии.

Сейчас водоснабжение восстановлено по улице Ленина, 27а, ул. Масленникова, 177, улица Аносова, 13/9, улица Челюскинцев, 95, улица 5 Армии, 44.

В трех местах ликвидация аварий продолжается до сих пор. Это касается адресов: улица 4-я Челюскинцев, 97, улица Октябрьская, 107, улица 19-я линия, 51.

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