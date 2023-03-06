18 марта в Омске выступит российская певица Вика Цыганова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

18 марта в Омске в манеже спорткомплекса «Красная звезда» даст сольный концерт Вика Цыганова. В дату, когда произошло воссоединение Крыма с Россией, артистка споет «Россия», «Это Крым», «Вагнер», «Донбасс» и другие хиты.

- Певица, как настоящая патриотка России, в непростое для страны время посвящает свое творчество специальной операции и нашим славным бойцам, - анонсировал ее концерт губернатор Омской области Александр Бурков.

Для всех посетителей вход на концерт будет бесплатным.

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