Омские оборонно-промышленные предприятия нуждаются в 3 тысячах специалистов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Омские оборонно-промышленные предприятия по-прежнему испытывают нехватку специалистов в связи с ростом гособоронзаказ. Как отмечают в региональном минтруда, на данный момент заводам требуются порядка 3 тысяч человек. Один из инструментов по поиску персонала — ярмарки вакансий.

Так, накануне в Омске прошла третья ярмарка вакансий. В этот раз об условиях труда и рабочих местах соискателям рассказали представители ПАО «Сатурн», специализирующегося на производстве радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие сейчас остро нуждается в таких квалифицированных рабочих, как паяльщики, монтажники, шлифовщики, фрезеровщики, токари, слесари-инструментальщики. Соискателям предлагают заработную плату в размере от 45 до 70 тысяч рублей.

Отметим, следующая ярмарка вакансий пройдет в эту пятницу, 10 марта, в кадровом центре «Работа России», расположенном по адресу: улица Тарская, 11. На ней представители ПО «Полет» расскажут об условиях труда на предприятии и ответят на все вопросы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru