Лишь 32% омичей готовы потратить на подарки коллегам-женщинам больше 500 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал поиска вакансий «Зарплата.ру» провел опрос и выяснил, сколько омичи готовы потратить на подарки для коллег-женщин.

Как оказалось, в 38% мужчин заявили, что скидываются на подарки к 8 марта по 400-500 рублей. Больше 500 рублей на презенты женщинам готовы потратить 32% опрошенных. Еще 23% респондентов готовы отдать на эти цели от 200 до 300 рублей. Только в 5% компаний на подарки своим «коллегиням» мужчины сдают не больше 200 рублей.

Примечательно, что только в 9% организаций руководство берет на себя все траты на покупку подарков к 8 марта.

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