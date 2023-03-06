Александр Бурков приглашает омичей на бесплатный концерт Вики Цыгановой в «Красной звезде»

Цыганова споет омичам свои хиты — «Это Крым», «Россия», «Донбасс» и другие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Омской области Александр Бурков пригласил омичей на сольный концерт певицы Вики Цыгановой, который пройдет в областном центре 18 марта.

Исполнительница выступит в спорткомплексе «Красная звезда», где в этот день, 18 марта, пройдет празднование 9-летия воссоединения Крыма с Россией.

Тематические площадки в спорткомплексе начнут свою работу в 17:30. Начало самого концерта запланировано на 19:00.

Для омичей Цыганова исполнит композиции, посвященные специальной военной операции и нашим военнослужащим.

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