В Омской области 8 марта отменят две электрички

Напомним, изменения в графики движения поездов вводились и во время февральских праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в праздничный день 8 марта сократят количество рейсов двух электричек. Как сообщила компания-перевозчик АО «Омск-пригород», в этот день не будут курсировать электропоезда «рабочего дня» №6672 Омск – Калачинская (отправление со станции Омск в 17:29) и №6661 Калачинская – Омск (отправление со станции Калачинская в 5:50). В свою очередь, в указанную дату на данном маршруте к услугам пассажиров будут доступны 2 пары других электропоездов.

- Компания «Омск-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, - сообщили в ведомстве.

Отметим, с 9 марта указанные электропоезда будут работать по обычному графику.

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