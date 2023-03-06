Прокуратура выявила массу нарушений в омской школе, где в январе произошел пожар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурор Советского округа потребовал устранить нарушения, выявленные в школе № 129, где в январе произошел пожар.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в образовательном учреждении не было работников, имеющих право выполнять переключения в электроустановках, а также проводить их осмотр.

— В ходе проверки не представлены сведения, подтверждающие проведение не реже одного раза в три года проверок , а также иная документация об осуществлении работ в области электроустановок. Помимо прочего, в образовательной организации отсутствовали документы, предусмотренные правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Советского округа.

По итогам проведенной проверки директору школы было вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Ход их устранения на находится на контроле у прокуратуры.

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