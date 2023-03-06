Прокуратура предупредила застройщика о недопустимости нарушения сроков строительства школы в «Ясной Поляне» под Омском

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Московская компания ООО «Капитал Развитие», возводящая школу в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое, получила предостережение о недопустимости нарушения сроков строительства от прокурора Омского района Сергея Пономарева.

Напомним, работы по строительству школы на 1122 места в «Ясной Поляне» стартовали в феврале этого года. Завершить строительство здания образовательного учреждения подрядчик должен к концу 2024 года. Кроме того, ООО «Капитал Развитие» возводит школу в микрорайоне «Серебряный берег» в Советском округе Омска. Ее стройплощадку еженедельно посещает комиссия во главе с мэром Сергеем Шелестом и прокурором города Павлом Поповым.

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