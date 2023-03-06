В Омске ночью ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне ночью в одну из омских больниц поступил 28-летний мужчина проникающей колото-резаной раной груди.

Как выяснили полицейские, на улице между пострадавшим и неизвестным вспыхнул конфликт, в ходе которого последний ударил его ножом. Неизвестно, что стало причиной ссорой между омичами.

Оперативником удалось установить личность нападавшего. Им оказался 42-летний житель Кировского округа. Задержанный к уголовной ответственности ранее не привлекался.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья полиции № 1 УМВД России по городу Омску завел уголовное дело.

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