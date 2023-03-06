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НовостиПроисшествия6 марта 2023 2:57

С начала 2023 года жители Омской области перевели мошенникам 100 млн рублей

Только за минувшую неделю аферисты смогли заработать 15 миллионов рублей на доверчивых омичах
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Несмотря на все рекомендации, омичи все равно продолжают переводить деньги мошенникам. Число жертв злоумышленников растет каждый день.

Несмотря на все рекомендации, омичи все равно продолжают переводить деньги мошенникам. Число жертв злоумышленников растет каждый день.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области с начала 2023 года было зарегистрирован 931 дистанционное преступление. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов.

С начала года омичи перевели телефонным и интернет-мошенникам 93,9 миллионов рублей. А за прошедшую неделю аферисты совершили подобных преступлений и заработали 14,3 миллиона рублей благодаря чрезвычайно доверчивым жителям региона.

Отметим, за минувшую субботу, 4 марта, на территории региона было зарегистрировано 21 преступление, совершенно при помощи информационно-телекоммуникационных технологий.

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