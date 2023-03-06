С начала 2023 года жители Омской области перевели мошенникам 100 млн рублей

Несмотря на все рекомендации, омичи все равно продолжают переводить деньги мошенникам. Число жертв злоумышленников растет каждый день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области с начала 2023 года было зарегистрирован 931 дистанционное преступление. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов.

С начала года омичи перевели телефонным и интернет-мошенникам 93,9 миллионов рублей. А за прошедшую неделю аферисты совершили подобных преступлений и заработали 14,3 миллиона рублей благодаря чрезвычайно доверчивым жителям региона.

Отметим, за минувшую субботу, 4 марта, на территории региона было зарегистрировано 21 преступление, совершенно при помощи информационно-телекоммуникационных технологий.

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