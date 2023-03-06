Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувшей неделе Арбитражный суд Омской области признал банкротом экс-главу Тевризского района Владимира Тарасова, отбывающего срок в колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

С требованием признать бывшего чиновника банкротом в суд обратился некий Игорь Экгард, у которого тот брал в займы 450 тысяч рублей. Однако в материалах делах говорится, что с учетом процентов сумма долга превысила 500 тысяч рублей. Какая-либо информация об указанном кредиторе в открытых источниках отсутствует.

Напомним, в прошлом годом Центральный районный суд Омска приговорил Тарасова к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима по упомянутому уголовному делу. Инстанция обязала его выплатить 8,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерб, причиненного его противоправными действиями.

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