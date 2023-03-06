Жителей Омской области предупредили о надвигающейся непогоде

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области сегодня, 6 марта, ожидаются неблагоприятные метеоусловия: осадки в виде снега, в том числе мокрого, метель, сильный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду, гололедица.

В связи с непогодой ГУ МЧС по Омской области настоятельно рекомендует при усилении ветра избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи. При ухудшении погодные условий не стоит отпускать детей на улицу, оставлять их без присмотра.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, а также избегать необдуманных маневров.

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