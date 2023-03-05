В Омской области 5 марта стартовал лыжный пробег «Марш-бросок»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 5 марта, в Омске начался патриотический лыжный пробег, посвященный грядущей 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. Первые три километра намеченной трассы участники прошли на полигоне 242-го Учебного центра ВДВ в поселке Светлом. Всего лыжники должны будут пройти 1167 километров.

В марш-броске приняли участи студенты Омской академии МВД России и СибГУФКа, курсанты 242-го учебного центра ВДВ, военнослужащие Омского центра подготовки личного состава войск нацгвардии РФ.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Безусловно, лыжный пробег поддерживает наш патриотический дух, ведь речь идет о подвиге наших земляков. Думаю, у каждого военнослужащего, находящегося здесь, есть чувство гордости за героизм, проявленный советскими воинами под Севском. Маршрут лыжного пробега пройдем достойно, ведь мы служим по контракту, а значит, справимся с любой задачей, поставленной перед нами, — отметил преподаватель центра подготовки личного состава 242-го Учебного центра ВДВ Александр Баранов.

Завтра утром, 6 марта, лыжников побывают в первом пункте маршрута – Усть-Ишимском районе. Затем они отправятся в Тевризский и Знаменский районы. Завершить пробег планируют в следующую субботу, 11 марта.

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