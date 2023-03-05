В Омске 26 и 27 марта ожидаются сильные магнитные бури

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала очередной прогноз магнитных бурь на 27 дней.

Согласно данным специалистов, 26 и 27 марта в Омске ожидаются магнитные бури. В первый день ученые прогнозируют сильную, а во второй — среднюю бурю. Кроме того, 6, 7, 15, 25 и 28 марта магнитосфера будет возбужденной, что не предвещает ничего хорошого.

Фото: скриншот сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Напомним, метеозависимым омичам в дни магнитных бурь может поплохеть. В эти дни необходимо оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков. Бури могут повлиять и на работу электроприборов.

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