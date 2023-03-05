Жительница Омской области едва не убила возлюбленного из ревности

В 2011 году сельчан уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в отдел полиции доставили 40-летнюю жительницу поселка Красный Яр Любинского района. Женщину подозревают в причинении умышленном тяжкого вреда здоровью своему гражданскому мужу.

По предварительной версии, накануне между сельчанкой и ее возлюбленному после застолья с спиртным вспыхнул конфликт на почве многолетней ревности, как уточнила сама женщина. В ходе ссоры она схватил кухонный нож и ударила им ухажера. Мужчину доставили в больницу с проникающим ранением в области грудной клетки.

На месте преступления правоохранители обнаружили и изъяли нож и другие вещественные доказательства. Идет расследование.

Примечательно, что в 2011 году сельчанка привлекалась к уголовное ответственности за аналогичное преступление.

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