В Омске студент хотел подзаработать на продаже тюльпанов к 8 марта, а в итоге лишился 33 тыс руб

Фото: Иван МАКЕЕВ

Студент омского вуза лишился сбережений, желая подзаработать на продаже тюльпанов в преддверии 8 марта.

Омич нашел на одном из сайтов объявление об оптовой продаже цветов. Стоимость одного тюльпана составляла от 39 до 54 рублей в зависимости от сорта. Молодой человек сразу же связался в мессенджере с продавцом, представившимся главой крестьянско-фермерского хозяйства, и заключил с ним договор о покупке партии цветов на сумму 66 тысяч рублей. Фермер попросил парня внести предоплату в размере 50% (33 тысячи рублей), что тот и сделал.

Согласно заключенному договору, в начале марта с омичем должен был связаться экспедитор, однако этого не произошло. Тогда студент решил вновь зайти на сайт, но объявление от поставщика там не увидел, зато смог ознакомиться с отзывами о нем, которые оказались отнюдь неположительным. После этого молодой человек обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, по итогам которой будет заведено уголовное дело.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru