Омичи смогут выбрать территории, где проведут комплексное благоустройство в 2024 году

Сквер имени А.И. Казанника был выбран территорией для комплексного благоустройства в 2023 году. Там работы стартуют этой весной. Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области пройдет онлайн-голосование, в ходе которого будут выбраны территории для комплексного благоустройства в 2024 году.

Всего на голосование выставлены 26 территорий — 15 в Омске, 4 в Калачинске, 4 в Таре, 3 в Исилькуле. Кроме того, жители региона смогут проголосовать за дизайн-проекты третьей очереди благоустройства улицы Октябрьская в р.п. Красный Яр Любинского района.

В Омске на выбор для голосования предложат 15 объектов:

Кировский округ:

1. Территория сквера в 10 микрорайоне в границах улиц Крупской — дублер 70 лет Октября.

2. Территория сквера по улице Торговой.

3. Территория сквера по улице Дмитриева.

Ленинский округ:

4. Территория сквера имени А. Серова.

5. Территория аллеи по улице Ф. Крылова (от дома 64 по проспекту К. Маркса до Иртышской набережной).

6. Территория сквера имени Л. Гуртьева.

Октябрьский округ:

7. Территория аллеи «Победы» по проспекту Космический.

8. Территория зоны рекреации по улице 3-й Кордной, вблизи СОШ № 27.

9. Территория бульвара по улице Б. Хмельницкого, в границах улиц 3-й Транспортной – Масленникова.

Советский округ:

10. Территория аллеи Александра и Владимира Сазоновых.

11. Территория сквера «Пушкинский» по улице 50 лет Октября.

12. Территория пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков — Химиков.

Центральный округ:

13.Территория сквера имени Д.М. Карбышева.

14. Территория у зданий Омского городского Совета и Либеров Центра по набережной реки Оми.

15. Территория скверов в границах улиц Таубе — Партизанская — Ленина.

Напомним, онлайн-голосование будет проходить на портале 55.gorodsreda.ru 15 апреля по 31 мая.

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