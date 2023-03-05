Омичи смогут выбрать территории, где проведут комплексное благоустройство в 2024 году

Сквер имени А.И. Казанника был выбран территорией для комплексного благоустройства в 2023 году. Там работы стартуют этой весной.
Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омской области пройдет онлайн-голосование, в ходе которого будут выбраны территории для комплексного благоустройства в 2024 году.
Всего на голосование выставлены 26 территорий — 15 в Омске, 4 в Калачинске, 4 в Таре, 3 в Исилькуле. Кроме того, жители региона смогут проголосовать за дизайн-проекты третьей очереди благоустройства улицы Октябрьская в р.п. Красный Яр Любинского района.
В Омске на выбор для голосования предложат 15 объектов:
Кировский округ:
1. Территория сквера в 10 микрорайоне в границах улиц Крупской — дублер 70 лет Октября.
2. Территория сквера по улице Торговой.
3. Территория сквера по улице Дмитриева.
Ленинский округ:
4. Территория сквера имени А. Серова.
5. Территория аллеи по улице Ф. Крылова (от дома 64 по проспекту К. Маркса до Иртышской набережной).
6. Территория сквера имени Л. Гуртьева.
Октябрьский округ:
7. Территория аллеи «Победы» по проспекту Космический.
8. Территория зоны рекреации по улице 3-й Кордной, вблизи СОШ № 27.
9. Территория бульвара по улице Б. Хмельницкого, в границах улиц 3-й Транспортной – Масленникова.
Советский округ:
10. Территория аллеи Александра и Владимира Сазоновых.
11. Территория сквера «Пушкинский» по улице 50 лет Октября.
12. Территория пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков — Химиков.
Центральный округ:
13.Территория сквера имени Д.М. Карбышева.
14. Территория у зданий Омского городского Совета и Либеров Центра по набережной реки Оми.
15. Территория скверов в границах улиц Таубе — Партизанская — Ленина.
Напомним, онлайн-голосование будет проходить на портале 55.gorodsreda.ru 15 апреля по 31 мая.
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