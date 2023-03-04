Четыре сквера в Ленинском округе Омска получат новые названия

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые названия получат четыре сквера в Ленинском округе Омска. Об этом сообщает РА «СуперОмск».

Инициатива предложена на рассмотрение депутатам Горсовета. Если народные избранники одобрят, со напротив ЖД вокзала появится сквер железнодорожников Такое же название будет носить территория в границах улиц Молодогвардейской, Заслонова и 6-й Станционной.Сквером имени Леонтия Гуртьева станет территория у остановки общественного транспорта «ПО «Иртыш».

«Территория детства» должна появиться по улице Ярослава Гашека у остановки общественного транспорта «Универсам».

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