Татьяна Балова уходит с поста замглавы Советского суда Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ
С поста замглавы Советского суда Омска уходит Татьяна Балова. Заявления по собственному желанию рассмотрела и удовлетворила квалификационная коллегия судей.
Еще одно прошение поступило от судьи Омского областного суда Галины Люсевой. Она покинет пост 5 апреля.
Остальные вопросы повестки заседания плановых аттестаций судей и временных кадровых решений.
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