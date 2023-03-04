Татьяна Балова уходит с поста замглавы Советского суда Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С поста замглавы Советского суда Омска уходит Татьяна Балова. Заявления по собственному желанию рассмотрела и удовлетворила квалификационная коллегия судей.

Еще одно прошение поступило от судьи Омского областного суда Галины Люсевой. Она покинет пост 5 апреля.

Остальные вопросы повестки заседания плановых аттестаций судей и временных кадровых решений.

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