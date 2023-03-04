Омские чиновники закупят 97 квартир для детей-сирот

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для детей-сирот закупят 97 квартир омские чиновники. Об этом сообщили в региональном минимущества.

В областном центре планируют купить 86 жилых помещений, еще 11 в сельских райцентрах, включая Крутинский, Саргатский, Тюкалинский и Любинский районы.

Торги на закупку еще 25 жилых помещений в Омске и Любино будут объявлены на следующей неделе. К слову, до начала апреля планируется законтрактовать 137 квартир, закупаемых по федеральной квоте.

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