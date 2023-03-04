В Омске количество пациентов с ушибами и травмами увеличилось втрое

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличение пациентов с ушибами и переломами отметили омские травматологи. Подробности рассказывает региональный минздрав

За последние дни, когда в городе плюсовые температуры сменила морозная погода, количество обращений к травматологам увеличилось в 2-3 раза. За первые несколько дней марта к травматологам БСМП №1 обратились 52 человека, из них 35 получили травмы на улице. В других медучреждениях ситуация схожая.

- Неудачное падение чревато вывихами и переломами плечевых костей, лучезапястных суставов, шейки бедра и бедренной кости, - отмечают в ведомстве.

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