Омич отправится в колонию за попытку сбыта 5 килограммов наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Омска отправится за решетку за покушение на сбыт более 5 килограммов наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе Омской области, в ноябре 2022 года 26-летний обвиняемый забрал более 5 килограммов наркотического средства N-метилэфедрон из тайника в лесном массиве Омского района. Одну часть веществ мужчина перепрятал в другие укромные места на территории Омска для дальнейшей продажи, а оставшуюся хранил в своем авто.
Противоправную деятельность омича пресекли правоохранительные органы.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в Омский районный суд для рассмотрения.
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