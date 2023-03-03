Омич отправится в колонию за попытку сбыта 5 килограммов наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Омска отправится за решетку за покушение на сбыт более 5 килограммов наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Омской области, в ноябре 2022 года 26-летний обвиняемый забрал более 5 килограммов наркотического средства N-метилэфедрон из тайника в лесном массиве Омского района. Одну часть веществ мужчина перепрятал в другие укромные места на территории Омска для дальнейшей продажи, а оставшуюся хранил в своем авто.

Противоправную деятельность омича пресекли правоохранительные органы.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Омский районный суд для рассмотрения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru