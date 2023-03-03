Омская мэрия проконтролирует очистку тротуаров ото льда

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 2 марта, департамент контроля по поручению мэра Сергея Шелеста напомнил управляющим компаниям, ТСЖ, владельцами торговых комплексов о необходимости своевременно очищать пешеходные дорожки и тротуары ото льда и обрабатывать их противогололедными материалами. Ведомство также настоятельно рекомендовало очистить крыши от скопившегося за зиму снега и сосулек.

— За сутки 546 хозяйствующих субъектов получили соответствующие рекомендации. Держим на постоянном контроле устранение выявленных недостатков, — написал сегодня в своем телеграм-канале градоначальник.

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