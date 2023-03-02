В Омске в квитанциях за водоснабжение появились две новых строки

Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году в квитанциях за холодное водоснабжение появились две новые строки — «Установка ОДПУ» и «Техническое обслуживание ОДПУ».

Как рассказали в «Росводоканале», первая строка — это плата установку общедомовых приборов учета, приобретенных и установленных за счет компании, а вторая — за периодические проверки их.

— Согласно законодательству, собственники помещений в многоквартирных домах должны были установить общие приборы учета воды до 1 июля 2012 года. В домах, где собственники этого не сделали, ОДПУ установил омский водоканал. В связи с этим, расходы за приобретённые и установленные водоканалом приборы учёта, поставщик ресурса выставил в квитанциях собственников жилых и нежилых помещений. Размер платы по каждой квартире рассчитан пропорционально площади, — пояснили в компании.

Кроме того, в водоканале отметили, что собственникам придется оплатить затраты на проверку счетчиков, если они не сделают это самостоятельно, или этого не сделает управляющая компания. Размер платы за данную услугу также зависит от площади квартиры.

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