На развязке у Ленинградского моста в Омске высадят новые деревья

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На минувшей неделе городская зеленая комиссия рассмотрела 22 обращения от застройщиков и образовательных учреждений. Представители организаций просиди разрешение на ликвидацию аварийных деревьев, а также зеленых насаждений, попадающих в зону застройки.

Как сообщают в мэрии, участники заседания согласовали обращения заявителей. Так, одобрение получено под строительство транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. Там потребовался снос 60 кленов, являющихся переросшей порослью. Омичам беспокоиться не о чем, после завершения работ подрядчик посадит новые деревья и кустарники.

В зону застройки нового Западного кладбища в старом Кировске попали 13 кленов и сорная поросль. Проект благоустройства предполагает озеленение прилегающих зон: высадка 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи и газон на площади почти 19000 «квадратов».

- Стоит отметить, что эти объекты были спроектированы с учетом максимального сохранения зеленых насаждений. На территории застройки выезжали проектировщики, строители и агрономы и корректировали проектную документацию, - отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Между тем, в планах 2023 года высадка около 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников в городе Омске в рамках озеленения общественных территорий.

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