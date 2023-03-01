Омский следком завел уголовное дело на Спецавтохозяйство после нападения собак на женщину с детьми

Собаки напали на женщину с детьми прямо на остановке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После нападения собак на женщину с детьми заведено уголовное дело на неустановленных лиц БУ «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- 25 февраля неустановленные должностные лица БУ г. Омска «Спецавтохозяйство» ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан, выразившихся в нападении бездомных собак на остановке общественного транспорта «ОПОГАТ-9», по ул.10 лет Октября 209Е/2 на 34-летнюю женщину с детьми, - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку. Виновным лицам придется ответить по статье о халатности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru