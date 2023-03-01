Омскую прокуратуру заинтересовал случай с аварийной колонной элитного дома на Волочаевской

Фото: МЛСН.РУ.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила об организованной проверке по случаю разрушения одной из колонн жилого элитного дома по улице Волочаевской, 11/1.

- Прокуратура города Омска организовала проверку соблюдения прав граждан, проживающих в многоквартирном доме на улице Волочаевской. Поводом для проведения проверки послужил факт нахождения в аварийном состоянии одной из колонн первого этажа данного дома. В ходе проверки с привлечением специалистов прокуратура даст оценку техническому состоянию дома, полноте принимаемых уполномоченными органами мер по устранению причин произошедшего и недопущению дальнейшего разрушения строительных конструкций, - сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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