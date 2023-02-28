В Омской области до шести утра перекрыта трасса Челябинск - Новосибирск

Пока омичам стоит отказаться от дальних поездок.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Временные ограничения движения автотранспорта введены на федеральной трассе Р-254. Об этом сообщает областное управление МВД.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями в период с 18.00 часов 28 февраля до 6.00 часов 1 марта введены временные ограничения движения пассажирского междугороднего автомобильного автотранспорта на всем участке автодороги Р-254 «Иртыш» в границах Омской и Новосибирской областях, - уточняют в ведомстве.
После прекращения снегопада и очистки дорог от осадков будет принято решение о возобновлении движения. Пока водителей просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
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