Четыре трассы отремонтируют в Омской области в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Омской области отремонтируют четыре трассы. Об этом соощили в региональном минтрансе.

В плана властей сделать ремонт дороги Омск — Русская Поляна — Харламово участке протяжённостью девять километров в Таврическом районе.

Также работы проведу на участке протяжённостью 16 километров на дороге Называевск — Исилькуль.

Весной начнется ремонт в Тевризском районе на участке 153–163 км дороги Тара — Усть-Ишим (Тобольск — Тара — Томск), в Нововаршавском — на участке 128–138 км дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка.

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