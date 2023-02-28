ООО «ДАНСтрой» займется капремонтом омской школы №3 по улице Шота Руставели

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
Капитальным ремонтом школы №3, расположенной по улице Шота Руставели в Ленинском округе, займется омская компания ООО «ДАНСтрой».
Как рассказали в департаменте строительства, работы подрядчик будет проводить в три этапа. Так, в ходе капремонта в здании заменят двери, отремонтируют полы, перекрытия и инженерные системы. Изменения коснутся и фасада здания, который сейчас находиться в неудовлетворительном состоянии.
Отметим, капитальный ремонт здания школы планируют завершить до 1 декабря 2023 года. На эти цели город получил более 80 миллионов рублей из областного бюджета.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru