ООО «ДАНСтрой» займется капремонтом омской школы №3 по улице Шота Руставели

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Капитальным ремонтом школы №3, расположенной по улице Шота Руставели в Ленинском округе, займется омская компания ООО «ДАНСтрой».

Как рассказали в департаменте строительства, работы подрядчик будет проводить в три этапа. Так, в ходе капремонта в здании заменят двери, отремонтируют полы, перекрытия и инженерные системы. Изменения коснутся и фасада здания, который сейчас находиться в неудовлетворительном состоянии.

Отметим, капитальный ремонт здания школы планируют завершить до 1 декабря 2023 года. На эти цели город получил более 80 миллионов рублей из областного бюджета.

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