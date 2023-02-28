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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:35

Омская мэрия рассказала, в какие школы организован подвоз детей автобусами

Сегодня учащиеся 14 школ добираются на уроки таким способом
Наталья ВИРКУНЕН
Фото Сергея Сапоцкого.

Фото Сергея Сапоцкого.

Сегодня школьников 14 омских школ возят на уроки и домой автобусами. В администрации города разъяснили, каким образом происходит подвоз. Напомним, в преддверии начала нового учебного года 2022-2023 возник вопрос с подвозом детей, которые не попали в 30-ю школу, а также в лицей № 29, школы № 15, 16 по месту жительства. Чтобы ребятам было комфортно учиться в школах, находящихся дальше, департамент образования проработал программу подвоза.

- Учащихся младших классов до школы возит два автобуса, в том числе автобус ПАЗ – 43470 – 04, полученный в декабре 2022 года. Организован подвоз 42 ребят, проживающих в микрорайонах «Амурский – 2», «Облепиховый, - рассказал директор средней школы №15 Василий Безъязыков.

В департаменте проследили, чтобы все автобусы были технически исправны и оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС, ремнями безопасности. Также в ведомстве подчеркнули: штат водителей полностью укомплектован - проблем с графиком не будет.

- Сформированы списки на подвоз первоклассников, в котором указаны номера для обратной связи с родителями, за каждым ребенком закреплено место в салоне. Встречает, сопровождает в пути в школу и обратно сотрудник общеобразовательной организации, ответственный за подвоз детей, - уточнил исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Омска Ильдар Бикмаев.

Каждое утро 18 отобранных автобусов привозят детей на занятия к 8 утрам и после пятого урока, в 12:30, отвозят их домой. По этой схеме водители доставляют на уроки и домой учащихся средних школ № 5, 10, 15, 16, 50, 53, 55, 111, 124, 127, 131, 160, 161, лицея № 29 - всего 516 детей.

В трех школах завершается подготовка разрешительных документов (лицензия на перевозку), подвоз детей планируется к концу марта.