Омская мэрия рассказала, в какие школы организован подвоз детей автобусами

Фото Сергея Сапоцкого.

Сегодня школьников 14 омских школ возят на уроки и домой автобусами. В администрации города разъяснили, каким образом происходит подвоз. Напомним, в преддверии начала нового учебного года 2022-2023 возник вопрос с подвозом детей, которые не попали в 30-ю школу, а также в лицей № 29, школы № 15, 16 по месту жительства. Чтобы ребятам было комфортно учиться в школах, находящихся дальше, департамент образования проработал программу подвоза.

- Учащихся младших классов до школы возит два автобуса, в том числе автобус ПАЗ – 43470 – 04, полученный в декабре 2022 года. Организован подвоз 42 ребят, проживающих в микрорайонах «Амурский – 2», «Облепиховый, - рассказал директор средней школы №15 Василий Безъязыков.

В департаменте проследили, чтобы все автобусы были технически исправны и оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС, ремнями безопасности. Также в ведомстве подчеркнули: штат водителей полностью укомплектован - проблем с графиком не будет.

- Сформированы списки на подвоз первоклассников, в котором указаны номера для обратной связи с родителями, за каждым ребенком закреплено место в салоне. Встречает, сопровождает в пути в школу и обратно сотрудник общеобразовательной организации, ответственный за подвоз детей, - уточнил исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Омска Ильдар Бикмаев.

Каждое утро 18 отобранных автобусов привозят детей на занятия к 8 утрам и после пятого урока, в 12:30, отвозят их домой. По этой схеме водители доставляют на уроки и домой учащихся средних школ № 5, 10, 15, 16, 50, 53, 55, 111, 124, 127, 131, 160, 161, лицея № 29 - всего 516 детей.

В трех школах завершается подготовка разрешительных документов (лицензия на перевозку), подвоз детей планируется к концу марта.