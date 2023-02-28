Губернатор Бурков посетил первый в Омске логистический парк «Солнечный»

Губернатор Омской области Бурков анонсировал развитие нового для региона направления экономики - транспортно-логистического сектора. Накануне он посетил площадку строительства логистического парка «Солнечный». Инвестор «ПФО групп» уже получила первых резидентов в лице таких крупных сетевых ритейлеров, как «Пятерочка», «Красное и Белое» и ряда других торговых сетей, каждая из которых будет иметь обособленный центр. Бурков обсудил с застройщиком и инвестором график поэтапного запуска каждой из очередей первого в Омске логопарка.

- Мы создаём в регионе еще один сектор экономики — транспортно-логистический бизнес. В логопарке уже запланировано к вводу более 200 тысяч квадратных метров. Важно, что инвесторы поверили в нас, пришли и сегодня создают логистические склады для федеральных торговых сетей. Самое важное, что у них уже есть достигнутые соглашения с крупнейшим в стране маркетплейсом Ozon. Первым к нам пришёл международный интернет-магазин Wildberries, который уже проектирует строительство первого объекта на Западном обходе города. И вот уже второй крупный маркетплейс Ozon приходит к нам в Омскую область, - отметил глава региона.

Частные инвестиции в реализацию проекта превысят 10 млрд рублей. Сейчас на объекте занято более 200 человек и свыше 70% из них - омичи, а в пик стройки будет задействовано порядка 500 человек. Тысячи людей будут приняты на работу при вводе объекта только Ozon.