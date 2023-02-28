Борис Сеньков покинул пост директора омского Дворца детского и юношеского творчества

Борис Сеньков покинул пост директора Городского дворца детского и юношеского творчества. Последний рабочий день в должности руководителя бюджетного учреждения для него стало 20 февраля. Об этом сообщил «12 канал» со ссылкой на свой источник.

Информацию подтвердили и в департаменте образования. В ведомстве пояснили, что не стали продлевать трудовой договор с Сеньковым.

Отметим, Борис Сеньков возглавил Городского дворца детского и юношеского творчества в марте 2022 года. До этого он на протяжении 10 лет руководил администрацией Советского округа.

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