В этом году в Омской области сотруднику готовы предложить зарплату на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом

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По итогам января 2023 года средняя предлагаемая зарплата в Омской области составила 56 622 рубля, сообщает сервис hh.ru. Это на 6 239 рублей выше прошлогодней оплаты труда в регионе.

- Отметим, что средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 рублей, – говорится в исследовании.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ. С 2024 года он увеличится на 18,5% — с 16,2 тысяч до 19,2 тысяч рублей.

Зарплата не может быть меньше минимального размера оплаты труда, если сотрудник отработал полный месяц. За нарушение работодателя ждет штраф. Однако зарплата - это сумма до вычета НДФЛ. И если после всех отчислений сумма меньше МРОТ, это не нарушение. В МРОТ не могут входить только стимулирующие и компенсационные выплаты, районные коэффициенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера.