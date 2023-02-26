Омичка, пропавшая 9 дней назад вместе с двухлетним сыном, была найдена в Тюменской области

Фото: Доброспас-Омск.

16 февраля поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» сообщил о пропаже 29-летней жительницы Омска и ее двухлетнего сына. Женщина по имени Армине вышла вместе с маленьким сыном Ваграмом из дома на 6-й Линии и пропала. Их искали 9 дней и, наконец, нашли. 25 февраля поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» опубликовал сообщение о том, что маму и сына нашли живыми. Как оказалось, женщина укрывалась в Тюменской области.

- Местонахождение разыскиваемых установлено сотрудниками полиции. Вместе с ребенком женщина находилась у знакомых в Тюменской области. Предварительно противоправных действий в отношении них не совершено, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как оказалось, женщина находится в бракоразводном процессе со своим супругом. Последний и начал разыскивать супругу с сыном, которые перестали выходить на связь. Других подробностей этой семейной драмы не сообщают.

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