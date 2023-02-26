В Омской области на конкурсе по поеданию блинов насмерть подавилась молодая женщина

Омский паблик «Инцидент Омск» сообщает, что в минувшие сутки в разгар масленичных гуляний в санатории «Коммунальник» насмерть подавилась женщина. 38-летняя отдыхавшая за городом принимала участие в конкурсе на скорость по поеданию блинов. К сожалению, увеселительное мероприятие закончилось трагической случайностью.

Те, кто находились рядом, не смогли помочь пострадавшей, например, использовать грамотно прием Геймлиха. А бригада скорой помощи, вызванная очевидцами, не успела приехать вовремя и спасти женщину. К моменту прибытия медиков женщина уже скончалась.

- Сегодня в санатории Коммунальник проходило празднование Масленицы, всё закончилось трагедией, на конкурсе по поеданию блинов, умерла 38-летняя женщина, подавившись блином... Скорой помощи на месте не было, её вызвали позже, но было уже поздно, - сообщил источник.

Пока информацию не подтвердили представители официальных органов.