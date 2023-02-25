На повороте к Ростовке Омского района начали установку надземного пешеходного перехода

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о начале монтажа надземного пешеходного перехода над трассой Омского района. Он будет построен на повороте в поселок Ростовка.

- В настоящее время в районе примыкания поворота на поселок Ростовка подрядчик производит монтаж надземного пешеходного перехода с лифтом для маломобильных групп людей, - рассказали в ведомстве.

Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведет подрядная организация ООО «СИБРОС». Кроме того, подрядчик ведет реконструкцию дороги в Омском районе. По мнению властей, расширенный до 4 полос участок 13-19 км трассы обеспечит увеличение пропускной способности и разгрузке подхода к городу с восточного направления.

- Подрядчиком уже выполнены работы по отсыпке земляного полотна, устройству песчаного слоя основания, укладке георешетки, нижнего слоя дорожной одежды из щебня, а также верхнего слоя основания, укрепленного ресайклером с добавлением щебеночно-песочной смеси, битумной эмульсией и цемента, - дополнили свое сообщение в пресс-службе.

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