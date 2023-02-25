В феврале омские предприятия задолжали сотрудникам 12 миллионов и 800 тысяч рублей зарплаты

Омсктат опубликовал информацию о просроченной задолженности по заработной плате среди местных предприятий в феврале 2023 года. На данный момент компании работодателей задолжали свои сотрудникам 12,8 миллионов рублей. Около 7 миллионов должны местные предприятия.

Отметим, что долги работодателей растут в геометрической прогрессии. В январе 2022 года сумма подобного долга составляла всего 3 миллиона и 200 тысяч рублей. Больше других растут долги по заработной плате перед работниками транспорта и водоснабжения, строительства.

При этом за этот же период были сведены к нулю задолженности работникам сферы обрабатывающего производство, много меньше стали долги в управлении недвижимым имуществом.

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