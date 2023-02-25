Омская мэрия объявила торги на застройку жильем территории в Амурском поселке

Накануне омская мэрия сообщила о проведении аукциона право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы 21-я Амурская. Участок площадью 18,1 гектаров расположен в Центральном административном округе города.

Начальная цена этого аукциона составляет 105 199 800 рублей, определили и шаг аукциона, его размер 5 259 990 рублей. Заявки для участия принимаются с 27 февраля до 24 марта. Победителя определят 29 марта.

Компания застройщика, победившая в аукционе, получит право построить здесь малоэтажные многоквартирные дома, гаражи, ветеринарную клинику, объекты торговли. Обязательным условием является развитие инфраструктуры - постройка детских садов, школ. Кроме того, на пустующей пока территории разрешено возведение гостиниц, точек общественного питания и других объектов.

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