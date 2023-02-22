Минздрав Омской области рассказал, как будут работать поликлиники в праздничные выходные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Омской области рассказали, как будут работать поликлиники в длинные праздничные выходные — с 23 по 26 февраля.

Так, дежурные врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00. Кабинеты (отделения) неотложной помощи в детских больницах будут работать с 9:00 до 20:00. Скорая помощь и травмпункты продолжат работу в обычном режиме.

Принимать вызовы для выезда терапевтов и педиатров на дом в праздники медучреждения будут с 9:00 до 14:00. К пациентам врачи будут выезжать с 9:00 до 15:30.

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