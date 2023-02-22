В Омской области сдадут первый в 2023 году модульный фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В Омской области к сдаче готовят первый в 2023 году модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он находится в селе Сухое Горьковского района. Сейчас объект проходит все необходимые процедуры.

В этом году на территории региона планируют установить 48 модульных ФАПов и амбулаторий. Большая их часть будет располагаться в отделенных населенных пунктах Омской области, что поможет обеспечить местных жителей необходимой медицинской помощью.

Отметим, изготовлением, доставкой и монтажом модульных сооружений в регионе занимаются ООО «СМК 72», ООО «АЛ-Тех» и ООО «ОмВент».

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