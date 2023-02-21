Наркотуриста из Новокузнецка, купившего в Омске 2 кг мефедрона, приговорили к 7,5 годам колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес приговор жителю Новокузнецка за покушение на сбыт почти 2 килограммов мефедрона.

Как установил суд, 11 августа 2022 года 50-летний фигурант дела приехал в Омск из Новокузнецка, чтобы приобрести наркотическое вещество для дальнейшей продажи в Красноярске. Мужчина в Сети получил координаты тайника-закладки, где находился пакет с 2 килограммами мефедрона. Он забрал его в указанном месте и поехал в гостиницу, в которой он остановился. У себя в номере подсудимый расфасовал наркотик в два свертка и спрятал в рюкзак. Дальнейшим планам гостя города помешали сотрудники УФСБ по Омской области, которые задержали его, когда он покинул гостиницу.

— В качестве вознаграждения за осуществление указанной противоправной деятельности мужчина получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 25 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа.

Ленинский районный суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил силу. Прокуратура посчитала наказание мягким и вынесла апелляционное представление.

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