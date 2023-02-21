Жителей одного из округов из Омска травили сероводородом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 17 февраля, в Центральном округе содержание сероводорода в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2 раза.
Днем ранее, 16 февраля, сероводород нашли в воздухе в Октябрьском округе. Там содержание опасного для здоровья вещества составила 1,1 ПДК.
Отметим, про прогнозу синоптиков, 21, 22 и 23 февраля на территории Омска ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
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