Жителей одного из округов из Омска травили сероводородом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 17 февраля, в Центральном округе содержание сероводорода в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2 раза.

Днем ранее, 16 февраля, сероводород нашли в воздухе в Октябрьском округе. Там содержание опасного для здоровья вещества составила 1,1 ПДК.

Отметим, про прогнозу синоптиков, 21, 22 и 23 февраля на территории Омска ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

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