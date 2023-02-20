Президент РФ Владимир Путин назначил 6 районных судей в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области указом Президента РФ от 17 февраля 2023 года назначили шесть судей районных судов.

Согласно документу, судьями Кировского районного суда были назначены Юлия Еськова и Анжела Ниязмаметова, Советского района суда — Дмитрий Родионов и Евгений Товгин. В должности судьи Куйбышевского районного суда была утверждена Юлия Герстнер. Судьей Большереченского районного суда Омской области был назначен Артем Валитов.

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