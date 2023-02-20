В Омской области автобусную остановку установили только после вмешательства прокуратуры

Фото: пресс-службе прокуратуры Омской области.

В Калачинске после проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры РФ, все-таки установили остановочный павильон на автомобильной дороге Горьковское – Калачинск – Оконешниково в районе улицы 70-й Бригады . Ранее местные жители, в том числе дети, обучающиеся в школах поблизости, стояли в ожидании транспорта стояли под дождем и снегом.

— Вместе с тем, данный участок дороги является оживленным по причине проживания в районе большого количества граждан. Отсутствие остановочного павильона не обеспечивало безопасность пассажиров, в том числе несовершеннолетних учащихся близлежащей школы, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями Калачинский межрайонный прокурор вынес представление директору КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Спустя некоторое время на упомянутом участке дороги установили долгожданный остановочный павильон.

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