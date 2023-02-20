Лишь 33% омичей всегда оставляют чаевые в ресторанах и кафе

Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики портала поиска вакансий SuperJob выяснили, кому и как часто омичи оставляют чаевые.

В ресторанах и кафе «на чай» оставляют 72% опрошенных. При этом 33% делают это всегда, еще 39% — иногда.

Каждый второй омич (51%) дает чаевые таксисту: 12% поступает так постоянно, а 39% — время от времени.

Поблагодарят деньгами курьеров и мастеров салона красоты 44% (11% — всегда, 33% — иногда) и 39% (15% — всегда, 29% — иногда) соответственно.

На АЗС и автомойках чаевые оставляет каждый третий (11% — всегда, 22% — иногда).

Реже всего денежную благодарность могут рассчитывать работники гостиничной сферы. Им дают «на чай» 30% омичей. Их них только 8% делают это всегда, а 22% — иногда.

Примечательно, что в гостиницах омичи оставляют самые крупные чаевые — в среднем 400 рублей. В ресторанах и кафе официанты могут рассчитывать на 275 рублей. Сотрудникам салонов красоты дают «на чай» 215, курьерам — 120, таксистам — 115, автомойщикам и заправщикам — 75 рублей.

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